Boogie yeniden dikenler içinde

17.08.2019 11:18

1990’larda NBA’in en değerli oyun kurucularından birisi olan Rod Strickland, oyunculuk kariyerinin ardından takım elbiseleri giyip parke kenarında antrenörlük yapmaya başlayan isimlerden birisidir. Strickland, NCAA takımlarından olan Kentucky’nin baş antrenörlüğünü yapıyordu ve 2009 yılında elinde bir elmas olduğunu fark etti. DeMarcus Cousins adındaki bir oyuncu, 211 santimetrelik boyu ve 129 kilogramlık ağırlığıyla birlikte tepeye çıkıp top alıyor, forvet kanallarını kullanarak potaya penetre ediyor ve post oyununu kendisi hazırlıyordu. Bunu gören koçu, ‘’Burada çok fazla Boogie var dostum!’’ demişti. Ve bu lakap, o günden beri Cousins’a yapıştı kaldı. 2010 NBA Draftı’nda beşinci sıradan seçildiğinde bile o bir Boogie’ydi.



20 Şubat 2017. Sacramento Kings’teki NBA kariyeri ve ABD formasıyla uluslararası turnuvalarda parlayan DeMarcus Cousins, Anthony Davis’in iyiden iyiye süper yıldız olduğu New Orleans Pelicans’a takaslandı.



2017-2018. Bir yıl boyunca Davis’le birlikte gösterdiği performansın ardından ‘’İkiz Kuleler’’ lakabını paylaşan Cousins, süper yıldız olma yolunda hızla ilerliyordu. Muazzam top yönlendiriyor, hücum yönünün her tarafında pas istasyonu olarak görev alıyor, savunması muazzam olmasa da ortalama, basketbol zekası gayet yüksek ve en önemlisi de şut atıyor. Boogie, Boogie gibi oynuyor. Hem de son viteste.



Ve dikenler geliyor.



28 Ocak 2018.



‘’Bütün bu süreç boyunca çok fazla kan, ter ve gözyaşı vardı… Ben bu oyuna aşığım ve bu aşkımdan uzun bir süre yoksun olmak zor bir durumdu. Her gün çalıştım. Her gün parkeye çıktığım anı hayal ettim. Ve şimdi hazırım.’’



28 Ocak 2018’de sol ayak aşil tendonu yırtılan Cousins, yaklaşık bir yıl basketboldan uzak kaldı. Parkelere döner dönmez de yukarıdaki demeci verdi. Yıldız oyuncu 1 Temmuz 2018’de serbest kaldı. Ligdeki bütün takımlarla görüşme yaptı, amacının para olmadığını her fırsatta dile getiriyordu. 6 Temmuz’da ise aradığı kontratı ligin hanedanında buldu. Golden State Warriors, bir yıl 5,3 milyon dolarlık kontrat karşılığında yıldız pivotu kadrosuna kattı.



Boogie, 18 Ocak 2019’da oynanan Los Angeles Clippers maçına kadar forma giyemedi. 356 günlük aranın ardından parkelere yeniden dönmüştü. Aşık olduğu oyun bir kez daha onundu. Ama eskisi gibi hızlı, ortalama savunmaya sahip ve hareketli değildi. Aşil sakatlığı onun “kriptonit”i olmuştu. Yine de normal sezonun geri kalan bölümünde gayet iyi bir performans sergiledi. Fakat nisan ayının başında sol kuadriseps kaslarından sakatlanması onu yine parke dışına itti…



Warriors’tan yeni bir kontrat alamayan Cousins, yine 6 Temmuz’da, yeni bir fırsat buldu. LeBron James ve eski dostu Anthony Davis’in yer aldığı Los Angeles Lakers, Boogie’nin yeni durağı oldu. Lakers açısından bu hamle gayet mantıklıydı. Davis ve James’in normal sezonda dinlenmesi gerekiyordu. Bu dinlenme sürelerinde topu Cousins’a emanet etmek makul gözüküyordu.



Ama olmadı. Dikenler yeniden Boogie’nin yanında bitiverdi. Geçtiğimiz gece gelen haberlere göre yıldız pivot, Las Vegas’ta antrenman yaparken karşısındaki oyuncuyla diz dize çarpıştı ve çapraz bağlarını koparttı.



Boogie, uzun bir süre daha parkede olamayacak. Belki de bir daha Boogie gibi olamayacak.





Hazırlayan: Kuzey KILIÇ