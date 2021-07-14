Bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri, dün akşam G.Saray'la el sıkıştı
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Bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri, dün akşam G.Saray'la el sıkıştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İstanbul'a geri dönen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli'nin, dün akşam Galatasaraylı yetkililer ile yaptığı görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir bitirmek için uğraştığı transferde oyuncu cephesi ikna edilmişti. Ancak Galatasaray da cazip bir teklifle manejerle el sıkıştı. Ghezzal, "Galatasaray'da oynamam" açıklamalarını da yalanlamıştı.

Rachid Ghezzal savaşı giderek büyüyor. Geçen sezon çifte kupalı Beşiktaş'ta oyunun lideri olan Cezayirli için Galatasaray'ın ısrarı bitmiyor. Siyah-Beyazlılar'ın Leicester ve Ghezzal'le yaptığı görüşmelerin hızlı ilerlememesi Galatasaray'ın iştahını kabarttı.

Bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri, dün akşam G.Saray'la el sıkıştı
Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli

DÜN AKŞAM GÖRÜŞÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, tekrar şehre döndü. Dün akşam Galatasaraylı yetkililerle yaptığı görüşmede masadan uzlaşarak kalktığı iddia edildi. A Spor yorumcusu Özgür Sancar, dün akşam yapılan görüşmede Ghezzal'ın menajeriyle Galatasaray'ın uzlaştığını öne sürdü.

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