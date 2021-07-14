Bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri, dün akşam G.Saray'la el sıkıştı

İstanbul'a geri dönen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli'nin, dün akşam Galatasaraylı yetkililer ile yaptığı görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir bitirmek için uğraştığı transferde oyuncu cephesi ikna edilmişti. Ancak Galatasaray da cazip bir teklifle manejerle el sıkıştı. Ghezzal, "Galatasaray'da oynamam" açıklamalarını da yalanlamıştı.