Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
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Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

10.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:18

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Beypiliç Boluspor arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Bolu ekibinin başkanı Abdullah Abat, takımını yalnız bırakmadı.

Abat, karşılaşmayı bir vincin üzerinden takip etti.

PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları (2)
ASY 1905: Koltuğu garantiledi başkan. . helal valla. bizim ülkemizde olmaz deyin sonra izleyin. . !
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HHHH: o vincin parası nerden çıkıyor kim ödüyor
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