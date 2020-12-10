Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.