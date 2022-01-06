Boluspor, ikinci yarıda daha iyi bir performans hedefliyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, ikinci yarıda taraftara daha iyi bir Boluspor izletmek istediklerini belirterek, "Oyun standardımızı biraz daha yükselteceğiz." dedi.

Erginer, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısını bekledikleri puanın altında tamamladıklarını, bulundukları sıradan memnun olmadıklarını söyledi.

Belli bir oyun kalitesi yakaladıklarını ancak bunu puana yansıtamadıklarını dile getiren Erginer, ikinci yarıya daha iyi hazırlanmak zorunda olduklarını kaydetti.

Erginer, ikinci yarının her zaman ilk yarıdan daha zor geçtiğini belirterek, "İlk yarıda başaramadığımız şeyler oldu. Transfer konusuna gelince ilk yarının tümü boyunca zaman zaman kadro derinliğiyle ilgili sıkıntılar yaşadık. Bu açık açık görünüyor. Hem kadro kalitesini hem de derinliğini yükseltmemiz gerekli. Hem takıma gelip katkıda bulunacak hem de takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular almamız gerekli. Oyuncuya ihtiyacımız olduğu aşikar. Bunu söylemeye gerek yok, transfer yapacağız." diye konuştu.

Transfer yapacakları oyuncu sayısının kafalarında oluştuğunu ama bunu açıklamak için daha erken olduğunu aktaran Erginer, "İkinci yarı daha iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz. Oyun standardımızı biraz daha yükselteceğiz. Puansal olarak standardını biraz daha yükselteceğiz. Taraftarımızı üzdüğümüzü ve bizden beklentilerinin fazla olduğunu da biliyoruz. İkinci yarı bunların hepsine cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri

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