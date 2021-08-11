Boluspor, genç oyuncu Ahmet Çelik'i renklerine bağladı
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Boluspor, genç oyuncu Ahmet Çelik'i renklerine bağladı

Boluspor, genç oyuncu Ahmet Çelik'i renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Ahmet Çelik (20) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Ahmet Çelik (20) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kozanspor FK'da oynayan Ahmet Çelik ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde sözleşme imzalayan Çelik, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başladı.

Adana Demirspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonel olan Çelik, geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yaptı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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