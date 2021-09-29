Boluspor galibiyet serisi peşinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor galibiyet serisi peşinde

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Boluspor galibiyet serisi peşinde

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Denizlispor karşısında galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Denizlispor karşısında galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Reha Erginer, 3 Ekim Pazar günü Denizlispor'u ağırlayacakları müsabakanın zorlu geçeceğini belirtti.

Ligdeki tüm takımların güçlü olduğunu dile getiren Erginer, "Maçlar sahada kazanılıyor. Zor bir ligde oynuyoruz. Oldukça sürpriz sonuçların ortaya çıktığı bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği, sonuçların önceden çok da kestirilemediği bir lig." diye konuştu.

Reha Erginer, oyun standardını devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, "Gençlerbirliği maçında bölüm bölüm, özellikle ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu standardı yakaladığımızı düşünüyorum. Tabii bunu Denizlispor maçında artırarak devam ettirmek istiyoruz. Son üç maçta 7 puan almıştık. Denizlispor'u yenerek yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz. Rakip bu haftayı mağlubiyetle kapattı. İki takım için de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Denizlispor maçına iyi hazırlandıklarını anlatan Erginer, taktiksel anlamda saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini, rakibi iyi analiz edip, ona göre çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boluspor galibiyet serisi peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:36:51. #1.17#