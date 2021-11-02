Boluspor, Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyor

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Reha Erginer ile futbolcular Odise Roshi ve Abdurrahman Canlı, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Reha Erginer, Bandırmaspor ile zorlu bir maç yapacaklarını belirterek, rakiplerinin formda olduğunu söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Erginer, "Bandırmaspor maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu oyun ve skor anlamında devam ettirmek istiyoruz. Bu bakımdan bizim için oldukça önemli bir maç. İyi hazırlanacağız, galip gelmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." diye konuştu.

Erginer, ligdeki takımların sıralaması için konuşmanın erken olduğunu dile getirerek, "Biz lige maç maç bakıyoruz. Maç maç, sizi büyük hedeflere götürecektir. İlk yarının sonundaki sıralamamız bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Takım olarak bir oyun standardı yakaladıklarını anlatan Erginer, "Birkaç maçımız var kötü oynadığımız. İyi futbol oynuyoruz. Bunları bazı maçlarda skora yansıtıyoruz, bazılarında yansıtamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erginer, taraftarlara da takıma destek verme çağrısında bulundu.

Roshi: "Yine kendimi göstermeye çalışacağım"

Arnavut orta saha oyuncusu Odise Roshi, takıma adapte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden önce 3 aylık bir sakatlık yaşamıştım. İyi bir başlangıç yaptığımı, performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi iyi hissediyorum. Bakalım önümüzdeki maçlarda ne yapabilirim, yine kendimi göstermeye çalışacağım."

Kırmızı-beyazlı futbolculardan Abdurrahman Canlı ise Manisa FK maçıyla takımın bütünleştiğini aktararak, "Bandırmaspor iyi takım. Hedeflerimiz var. Maçlarımıza adım adım bakıyoruz. İyi mücadele edeceğiz. Onlar ne kadar iyi takımsa biz de iyi takımız." diye konuştu.

Hem oynadıkları oyuna hem de istatistik verilerine göre bulundukları konumu hak etmediklerini düşündüklerini dile getiren Abdurrahman Canlı, kritik bir karşılaşma olarak gördükleri Bandırmaspor maçını kazanmak için mücadele edeceklerini kaydetti.