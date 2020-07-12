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Boluspor-Akhisarspor: 0-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx)BOLUSPOR: Mosquera (xx)- Fethi Özer (xx), Burak Bekaroğlu (xx), İsmail Konuk (xx), Hayrullah Bilazer (xx), Seth (x)(Dk.46 Melih Okutan xx), Mustafa Durak (xx), Cumali Bişi (xx), Bilal Kısa (xx)(Dk.

Boluspor-Akhisarspor: 0-1
12.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:45

STAT: Atatürk

HAKEMLER:  Ümit Öztürk (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx)BOLUSPOR: Mosquera (xx)- Fethi Özer (xx), Burak Bekaroğlu (xx), İsmail Konuk (xx), Hayrullah Bilazer (xx), Seth (x)(Dk.46 Melih Okutan xx), Mustafa Durak (xx), Cumali Bişi (xx), Bilal Kısa (xx)(Dk.71 Halilovic xx), Mustafa Eskihellaç (xx)(Dk.79 Kidric x), Gökhan Sazdağı (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xxx)- Vrsajevic (xx), Uğur Arslan (xx), Edin Cocalic (xxxx)(Dk.75 Musa Nizam xx), Kadir (xxx), Burhan Eşer (xx) (Dk.74 Tolga Ünlü x), Aykut Çeviker (xx)(Dk.59 Onur Ayık xx), Rotman (xxx), Erhan Çelenk (xx)(Dk.69 Ali Kaan xxx), Bjarnason (xxx)(Dk.46 Eray xx), Ergin (xxx)GOLLER: Dk. 5 Edin Cocalic (Akhisarspor)SARI KARTLAR: İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Akhisarspor)

Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 5'inci dakikada Cocalic kaydetti. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 57'ye yükseltirken, Boluspor 30 puanda kaldı.


Kaynak: DHA

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