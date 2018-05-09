Boluspor'a Şampiyonluk Pastası İkram Edildi

Boluspor, Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçının Bolu'daki hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Karaçayır Mahallesi'nde kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde koşu çalışması yapan Bolu ekibi, antrenmanı esneme hareketleriyle bitirdi.

Antrenman sonunda Boluspor Taraftar ve Stadyum Sorumlusu Erkan Bektaş takıma "şampiyonluk" pastasını ikram ederken, pasta Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kesildi.

Boluspor, deplasmanda 11 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı için yarın sabah saatlerinde kentten ayrılacak.

Bilet fiyatları açıklandı

Bu arada Boluspor yönetimi, 15 Mayıs Salı günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Gazişehir Gaziantep play-off yarı final ikinci karşılaşmasının bilet fiyatlarını belirledi.

Numaralı tribün biletleri 50, kapalı, maraton ve kale arkası 10'ar lira ve çocuk tribünü biletleri de 3 liradan satışa sunuldu.