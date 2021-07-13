Boluspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı
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Boluspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı

Boluspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, sağ bek Mehmet Zahit Çınar, forvet Dejvi Bregu ve stoper Emin Bayram'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, sağ bek Mehmet Zahit Çınar, forvet Dejvi Bregu ve stoper Emin Bayram'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Boluspor, en son Etimesgut Belediyespor forması giyen sağ bek Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Mehmet Zahit Çınar ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Boluspor ayrıca geçen sezon Arnavutluk liginde KF Teuta forması giyen forvet oyuncusu Dejvi Bregu ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayramı da kadrosuna kattı. Stoper mevkiinde oynayan Emin Bayram ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.


Boluspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı
Boluspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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