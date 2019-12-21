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Boluspor: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar StadıHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cem Özbay (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Alperen (x) (Dk. 64 Tolga x), Cocalic (xx), Uğur (xx) (Dk. 77 Musa x), Vrsajevic (xx), Aykut (xx), Rotman (x) (Dk.

21.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:41
Boluspor: 0-0

STAT: Toto Stadı

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), (xx), Cem Özbay (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Alperen (x) (Dk. 64 Tolga x), Cocalic (xx),  Uğur (xx) (Dk. 77 Musa x), Vrsajevic (xx),  Aykut (xx),  Rotman (x) (Dk. 69 Çekdar x), Burhan (x), Muhammet (x), Erhan (x), Ergin (x)BOLUSPOR: Yavuz (xx)- Fethi (xxx), Burak (xx), Ümit (xxx), Hayrullah (x) (Dk. 84 Mutlu), Dodo (xx), Cumali (xxx), Seth (xx), Bilal (x)(Dk. 64 Mustafa  x), Melih (x) (Dk. 73 Hakan Arslan x), Poepon (xx)SARI KARTLAR: Rotman,  Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor)TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Akhisarspor sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.28'inci dakikada ilk tehlikeli atak Akhisarspor'dan geldi. Muhammet'in kullandığı serbest atışta Boluspor kalecisi Yavuz topu güçlükle çeldi.45+1'inci dakikada  Burhan'ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut'un şutu az farkla auta gitti.İlk yarı 0-0 tamamlandı.53'üncü dakikada Muhammet'in ceza sahası içinde pasını kontrol eden Rotman'ın şutunu kaleci Yavuz iki hamlede çeldi.90'ıncı dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan pasını Ergin'e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin'in cılız şutu Yavuz'da kaldı.Karşılaşma 0-0 sona erdi.

 


- Akhisar
Kaynak: DHA
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