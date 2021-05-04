Bolu'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Bolu'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bolu'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Seben ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Seben ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Susuz köyünde bahçede çalışan Ahmet Erişmiş'in eve gelmemesi üzerine komşuları aramaya çıktı.

Komşuları, Erişmiş'in traktörünü uçurumda devrilmiş şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Erişmiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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