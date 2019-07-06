Bolu'da bir otomobilde 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Bolu'da bir otomobilde 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Kaynak: Dunya.com

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