Bolu'da Ateş, Yeniden Btso Başkanı Seçildi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) başkanlığına yeniden Türker Ateş getirildi.

Geçen hafta gerçekleştirilen BTSO meclis üyeleri seçiminin ardından bugün odanın başkan seçimi yapıldı. BTSO meclisine girmeye hak kazanan 38 üyenin kullandığı oylarla yeniden başkan olmak için mevcut başkan Türker Ateş ile Emin Semercioğlu aday oldu.

BTSO meclis salonunda gerçekleşen başkanlık seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis üyeleri, seçim kurulu tarafından oluşturulan kabinlerde sırayla oylarını kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren seçimden sonra oyların sayımı yapıldı.

Mevcut başkan Türker Ateş 26 oy alarak yeniden BTSO başkanı seçildi.