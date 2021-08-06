Bolu Belediye Başkanı'nın yabancıların faydalandığı bazı hizmetlere yönelik zam önergesi oylanamadı
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Bolu Belediye Başkanı'nın yabancıların faydalandığı bazı hizmetlere yönelik zam önergesi oylanamadı

Bolu Belediye Başkanı'nın yabancıların faydalandığı bazı hizmetlere yönelik zam önergesi oylanamadı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilen önergesi oylanamadı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilen önergesi oylanamadı.

Bolu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Özcan'ın önergesi, daha önce havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunca yeterli araştırmanın yapılamamış olması nedeniyle eylül ayı meclis toplantısının gündemine alındı.

Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, konuyla ilgili komisyonun karar verebileceğini belirterek "Ben bu konuyu neden gündeme getirdim? Türkiye tartışsın diye. Bana batan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim bunları. Bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım." diye konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Özcan, şunları kaydetti:

"Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum. Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi? İl başkanım beni kınamış. 'Belediye bize kapalı.' demiş, yani Cumhuriyet Halk Partisine kapalı... Ben yemin ettim Kur'an-ı Kerim üzerine tarafsız bir şekilde, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, ayrım yapmadan Bolu'yu yöneteceğim diye. Ben partili belediye başkanı değilim. Ben rozetimi çıkardım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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