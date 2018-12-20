Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu Toplantısı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Kilis ve Osmaniye ticaret ve sanayi odaları birleşiminden oluşan Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ev sahipliğinde 16. kez toplandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, burada yaptığı konuşmada, toplantıları gruplar halinde periyodik olarak yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Toplantılarda bölgede çıkan sorunı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimine ve buradan da hükümete taşıyarak çözüm odaklı çalışmalara gayret gösterdiklerini dile getiren Kıvanç, "Çözüm arıyoruz. Bu toplantıların çok verimli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu bölgedeki yaşanan olayları ancak bölgedekiler biliyor. Bizler de buradan aldığımız sorunları Ankara'ya taşıyarak hükümet nezdinde çözüme kavuşturmaya gayret gösteriyoruz. Bunların sık sık yapılmasında fayda görüyoruz." dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise bölgesel kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, turizm, gastronomi, kültür gibi alanlarda ortak projeler hazırlayıp bölge ekonomisinin gelişimine yönelik işbirliği yapmak için bir arada olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da bölgesel kalkınma hamlesi ve işbirliği kültürünü, hem kentlerin hem de ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından çok önemsediklerini belirtti.

Bu oluşumun Türkiye'de örnek bir işbirliği oluşturduğuna dikkati çeken Zabun, "Bölgemizin ekonomik potansiyeli ve iş dünyasını temsil etme noktasında gösterdiğimiz başarı, işbirliği kültürümüzün derinleşmesiyle daha da yükselecektir. Amacımız bölgemizin kadim kentlerinin kalkınmasında öncü olmak, insanımıza daha modern, daha güçlü şehirler ve daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmak." dedi.

Bölgenin ekonomide daha üst sıralara yükselmesi adına odaların, kalkınma ajanslarının, tüm birimleri ile bir bütün olarak çalışmasının önemine dikkat çeken Zabun, toplantının başarıyla geçmesini diledi.

Kaynak: AA