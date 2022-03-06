Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti

İSTANBUL (İHA) - Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor, şampiyonluk yolunda lider İstanbul Sinopspor'u 1-0 yenerek önemli bir başarı elde etti.

BAL 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor, İstanbul Sinospor'u 1-0 mağlup etti. Alaettin Kurt Stadı'nda 15 bin taraftar önünde maça muhteşem başlayan Gebzespor'un golünü 29. dakika Taner Çekiç kaydetti. İstanbul Sinopspor'u yenerek puanını 32'ye yükselten Gebzespor liderlik koltuğuna oturdu. Gebzespor gelecek hafta deplasmanda Gölcükspor'a konuk olacak. - KOCAELİ