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Tavşanlı Linyitspor, Tavşanlı, Spor

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde sahada kadınlar görev yaptı

- Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde sahada kadınlar görev yaptı Bölgesel Amatör Lig 9. Gruptaki TKİ Tavşanlı Linyitspor-Vefaspor karşılaşmasında kadın hakemler, çoğunluğu kadın polisler ve saha kenarında kız çocukları görev aldı.

08.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:02
Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde sahada kadınlar görev yaptı

- Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde sahada kadınlar görev yaptı

KÜTAHYA - Bölgesel Amatör Lig 9. Gruptaki TKİ Tavşanlı Linyitspor-Vefaspor karşılaşmasında kadın hakemler, çoğunluğu kadın polisler ve saha kenarında kız çocukları görev aldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Vefaspor Tavşanlı Ada Sahas'ında karşı karşıya geldi. Müsabakayı orta hakem Sedef Kıranoğlu, yan hakemler Duygu Karataş, Huriye Gamze Aslan ve dördüncü hakem Mine Uğurlu yönetti. Saha kenarında görevli top toplayıcılar kızlardan oluşurken, ayrıca kadın polisler görev aldı.

Karşılaşma öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor Başkanı Akın Şirin, yönetici İsmail Bayram ve eşleri, sahada görevli kadın hakemlere çiçek takdim ederek başarılar diledi ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftar grubu Tayfa ise hep bir ağızdan "Hoşgeldiniz hakem abla diye" tezahüratta bulundu. Taraftarlar kadın hakemlerin görev almasının sahada olumlu hava estirdiğini belirtti.

Mücadeleyi Vefaspor 2-1 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde sahada kadınlar görev yaptı

Kaynak: İHA

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Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde sahada kadınlar görev yaptı

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