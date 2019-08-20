Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı

20.08.2019 13:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.

TÜİK'in Temmuz ayı konut satışlarına ilişkin raporu açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de bu yılın Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldığı anımsatıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan bölge genelinde ise toplam 2 bin 37 konut satıldığı belirtildi.

2 bin 39 konuttan 900'ü Malatya'da, 834'ü Elazığ'da, 211'i Bingöl'de ve 92'si Tunceli'de satıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA