Bölge Adliye Mahkemesi Açılırsa İlin Ticaretini Canlandırır"

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Söz konusu ziyarette Bölge Adliye Mahkemelerinin Sakarya'da yeniden açılması, Ticaret mahkemesinin kurulması ve adliye binasının yetersizliği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan adliye binasının mevcut yerinin yetersizliğini belirterek adliyenin daha uygun fiziki şartlarda hizmet vermesini talep ettiklerini dile getirdi. Kazan konuşmasında "Adliyemizin mevcut binası fiziki koşullar açısından ihtiyaçları karşılamıyor, şehirden uzak olması da ayrıca dezavantaj oluşturmaktadır" dedi

"Bölge Adliye Mahkemeleri Sakarya'da olmalı"

Kazan konuşmasında ayrıca, "Bölge Adliye mahkemelerinin Sakarya'da tekrar aktif hale getirilmesinin hem Sakarya hem bölge açısından olumlu olacağına vurgu yaparak "Bölge Adliye Mahkemesinin binası mevcuttur. Tekrar açılması halinde Bölgedeki 7-8 ilin mahkemelerden dolayı ilimize gelmesi İstanbul'un yükünü de hafifleterek ilin ticaretine olumlu katkı sağlayacaktır. İlimizde ticaret mahkemeleri de bulunmamaktadır. SATSO'nun konularla ile ilgili çalışmalarda bize destek olacağına inanıyoruz" dedi.

"Ticaret mahkemesi kurulması gerekiyor"

Sakarya'da Ticaret Mahkemesi'nin kurulması gerekliliği konusuna da değinilen ziyarette SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, üyelerin yaşadıkları adli sorunların hızlı ve adil çözülmesi için ihtisas mahkemeleri olan Ticaret Mahkemelerinin Sakarya'ya kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Ticareti mahkemelerinin de günümüz koşullarında ilimizde olması gereken bir uzman mahkeme olduğunu vurgulayan Başkan Altuğ, "Ticaret Mahkemeleri uzman mahkemelerdir" diyerek konunun üyeleri ve dolayısıyla Sakaryalıları yakından ilgilendiren, bir konu olduğunun altını çizerek bu konunun ilimizin temsiliyeti açısından önem arz ettiğini dile getirdi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, SATSO olarak ilin her türlü sorununun çözüme kavuşturması için ilgili kurumlarla çaba göstereceklerini, adliye binasının yetersizliği, Ticaret Mahkemesinin kurulması ve bölge adliye mahkemesinin yeniden açılması konularında Baro'ya destek verdiklerini ifade etti. - SAKARYA