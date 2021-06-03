Boksta Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları yarın Paris'te başlıyor
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Boksta Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları yarın Paris'te başlıyor

Boksta Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları yarın Paris'te başlıyor
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Boksta, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları, 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

Boksta, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları, 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Londra'da yapılan ve Kovid-19 nedeniyle yarıda kalan kota müsabakaları Paris'te kaldığı yerden devam edecek. Olimpik Boks Milli Takımı, müsabakalarda erkeklerde 7, kadınlarda 5 sporcu ile mücadele edecek.

Londra'da yarıda kalan kota müsabakalarında 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa kota müsabakalarına yurt içi ve dışı kamplarıyla iyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Aylardır süren çalışmalarımızın karşılığını Paris'te almak istiyoruz. İlk hedefimiz alabileceğimiz kadar Olimpiyat kotası almak, daha sonra Tokyo'da ülkemize olimpiyat madalyaları kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris'te ringe çıkacak milli sporcular şunlar:

Erkekler: Batuhan Çiftçi (52 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Berat Acar (+91 kilo)

Kadınlar: Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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