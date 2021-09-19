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Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

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Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

Dünyanın önemli boks organizasyonları TGRT'de izlenecek.

Dünyanın önemli boks organizasyonları TGRT'de izlenecek. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de de dev maçların organize edileceği karşılaşmalar, Hakan Dede'nin anlatımıyla boks severlerle buluşacak.

Ağır sıklette Avrupa ve Askeri oyunlarda dünya şampiyonluğu yaşamış olan boksör Erkan Teper, 23 Eylül gecesi Kanada'da yenilgisiz Rus boksör Arslanbek Makhmudov'a karşı ringe çıkacak. Ardından dünya boksunda şöhret basamaklarını bir bir tırmanan yenilgisiz genç boksör Volkan Gökçek ve EC BOXING'in dünya şampiyonu Sebastian Formella, Almanya'nın Zinnovitz kentinde 25 Eylül gecesi ringlerle buluşacak.

Boks dünyasının büyük bir heyecanla beklediği İngiliz Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçında, EC BOXING'in dünya şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılan iki metre üç santimlik dev boksörü Viktor Faust, 09 Ekim 2021 gecesi Amerika Las Vegas'ta ringlerde olacaklar. 16 Ekim tarihinde ise EC BOXİNG Avrupa şampiyonu Christian Hammer, İngiltere'de şu an dünyayı kasıp kavuran dev şampiyon Tyson Fury'in kardeşi, Hughie Fury'e karşı ringe çıkacak.

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, maçların yayınlanmasıyla ilgili TGRT ile görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Dünya boksunu TGRT televizyonuna taşımak için görüşmelerimiz devam ediyor. Christian Hammer, maçından itibaren karşılaşmalarımızı TGRT üzerinden boks severlere ulaştıracağız. Önümüzdeki yıldan itibaren ise ülkemizde dev boks organizasyonları düzenleyerek dünya boksunu ülkemize çekeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

(İHA)

Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

Boks heyecanı TGRT'de yaşanacak

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