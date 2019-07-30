BoJ/Kuroda: Ekonomik büyüme hızının gidişatına göre müdahale edeceğiz

– Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BoJ'ın fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda harekete geçmeyi değerlendirdiğini söyledi ve politika faizinin sabit tutulduğunu duyurdu.

Kuroda, diğer merkez bankalarının da fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda, ekonominin momentumunu kaybetmesi halinde, para politikasında gevşemeye gideceğini belirtti. Alınacak parasal gevşeme kararının hemen harekete geçmek üzere olmayacağını söyleyen Kuroda, kararın acilen alınması gereğine işaret etti.

Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin arttığını, ABD ve Avrupa merkez bankalarının duruşlarını, değiştirmelerinin ekonomik görünümü etkileyebileceğini ifade eden Kuroda, aşağı yönlü risklere dikkat çekti.

BoJ enflasyon hedefi olan yüzde 2.0 için çalışmalara devam ederken, Kuroda deflasyon risklerinin ortadan kalktığını söyledi.



Kaynak: DHA

- İstanbul