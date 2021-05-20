Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışları birincisi Quick Sigorta-Nimbus oldu
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Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışları birincisi Quick Sigorta-Nimbus oldu

Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışları birincisi Quick Sigorta-Nimbus oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü organizatörlüğünde İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışını Quick Sigorta sponsorluğundaki Nimbus ekibi J-70 One Design tipindeki tekne ile birincilikle tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü organizatörlüğünde İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışını Quick Sigorta sponsorluğundaki Nimbus ekibi J-70 One Design tipindeki tekne ile birincilikle tamamladı.

Yarışlarda 67 yelkenli yat ve 650 sporcu yer alırken, QUICK SİGORTA sponsorluğunda 2 Sportsboat tekne yarışa katıldı. Yarışların startı Büyükdere Koyu'ndan verildi, yelkenli yatlar en hızlı ve kısa sürede yarışları tamamlamak için birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Yarışların finiş hattı Dolmabahçe Sarayı açıklarında atılmış şamandıralar arasında noktalandı. Yarışı Nimbus ekibi J-70 One Design tipindeki tekne ile birincilikle tamamladı. 1.27.42 ile birinci sıraya yerleşen Quick Sigorta - Nimbus ekibi Saruhan Çinay Kaptanlığında yarıştı.

Quick Sigorta-Nimbus ekibinde ise Saruhan Çinay, Deniz Topal, Sevan Habeş, Nayra Dursun, Canberk Mete yer aldı. Yarışın 2'nciliği One Design ekibinin 3'üncülüğü de Orient XS ekibinin oldu. - ANKARA

Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışları birincisi Quick Sigorta-Nimbus oldu
Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışları birincisi Quick Sigorta-Nimbus oldu
Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat yarışları birincisi Quick Sigorta-Nimbus oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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