Bodrumspor Van'da terleyecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçından puan çıkaramayan ve düşme hattına doğru gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın deplasmanda zirveyi hedefleyen Vanspor'la kozlarını paylaşacak.
01.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:55
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçından puan çıkaramayan ve düşme hattına doğru gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın deplasmanda zirveyi hedefleyen Vanspor'la kozlarını paylaşacak. Van Atatürk Stadı'nda Mustafa Aydın'ın görev yapacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bodrumspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Yılmaz, Vanspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kaynak: DHA
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