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Bodrumspor kalecisi kim? Bodrumspor Fenerbahçe maçında Bodrumspor kalesinde kim oynuyor?

Bodrumspor kalecisi kim? Bodrumspor Fenerbahçe maçında Bodrumspor kalesinde kim oynuyor?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak. Bodrumspor kalecisi kim? Bodrumspor Fenerbahçe maçında Bodrumspor kalesinde kim oynuyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Bodrumspor kalecisi kim? Bodrumspor Fenerbahçe maçında Bodrumspor kalesinde kim oynuyor?

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Bodrum FK : Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Brazao, Mohammed, Ege, Okita, Puşcaş.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

BODRUMSPOR KALECİSİ KİM?

KaleciRüzgar Mehmet Adıyaman Türkiye vatandaşıdır. 19 yaşındadır. Rüzgar Mehmet Adıyaman Sipay Bodrum FK takımında oynamaktadır. Futbolcu Kaleci pozisyonunda oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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