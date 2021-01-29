Bodrumspor'da 5 imza birden

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Bodrumspor, 5 oyuncuyla anlaştı. Yeşil-beyazlılar, Medipol Başakşehir'den forvet Enes Karakuş, Menemenspor'dan kanat oyuncusu Murat Elkatmış, Turgutluspor'dan stoper Süleyman Özdamar ve Fraport-Tav Antalyaspor'dan ön libero Halil İbrahim Sevinç ve kanat oyuncusu Adem Metin Türk'le resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Rıza Karakaya da hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı