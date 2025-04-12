Bodrumspor Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Süper Lig Bodrumspor Antalyaspor maçı ne zaman?
Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından Bodrumspor Antalyaspor maçı öncesi Bodrumspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Bodrumspor Antalyaspor maçına saatler kaldı. Peki, Bodrumspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor Antalyaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Bodrumspor Antalyaspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Bodrumspor Antalyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Bodrumspor Antalyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Bodrumspor Antalyaspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?
BODRUMSPOR ANTALYASPORMAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrumspor ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
BODRUMSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodrumspor Antalyaspor maçı, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Bodrumspor Antalyaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.
BODRUMSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Bodrumspor Antalyaspor maçı henüz başlamadı.
BODRUMSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bodrumspor ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.