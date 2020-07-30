Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu
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Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu

Bayram tatili nedeniyle Bodrum'a akın eden yerli turistler yolları kilitledi. Süreçten memnun olan belediye başkanı yaşanan durumun normal olduğunu, ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.

Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu
30.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:27

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen pek çok yerli turist, birkaç gün dinlenmek için Bodrum'a akın etti. Bodrum sahilleri dolup taşarken trafik de durma noktasına geldi. İlçeye giren araçlar uzun kuyruklara neden olurken belediye başkanı durumdan memnun olduklarını; ancak herkesin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Turizm sektöründe pandemiden beri ilk kez bu kadar yoğunluk yaşanıyor.

Kurban bayramını fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum'a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum'un şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı. Çekilen trafik çilesinin ardından Bodrum'un serin sularına kendilerini bırakan yerli turistler rahat bir nefes alarak tatillerine başladı.

YERLİ TURİST SAYISI 750 BİNİ AŞTI

Bodrum'daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek "Vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden kutluyorum. Bodrum'da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim" sözleriyle tatilcileri uyardı.

OTELLERDE HİJYEN KURALLARI ÜST SEVİYEDE

Birçok otel pandemi sürecinin ardından ilk kez tam doluluğu yakalayabildi. Turizmciler kurban bayramında gelen yerli ve yabancı turistler için hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkardı. Otellere giren yerli turistlerin ateş ölçümleri yapıldı, maske ve hijyen jelleri teker teker dağıtıldı. Aylar sonra ilk kez bu kadar kalabalık olan Bodrum'da bayram coşkusu arife gününden başladı.

"OTELLERİN %90'I DOLU"

Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin Bodrum'un doluluk oranlarını yakaladığını ifade ederek "Bodrum genelindeki oteller, yüzde doksan doluluk oranlarını yakaladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Turizmde bir heyecan var şu anda. Herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyoruz. Biz de bayramda misafirlerimizi bekliyoruz. Dış pazar yeni açıldı, İngiltere'den gelinmeye başladı. Polonya, Ağustos başında gelmeye başlıyor. İnşallah eski günlerimize Ağustos ayında döneceğiz gibi görülüyor. Bodrum'daki tesisler %90 doluluk oranlarında. Eskisinde %100 olduğu için 1 milyon turisti buluyordu. Şimdi ise 800 bin kişiyi misafir edeceğiz, ağırlayacağız gibi görünüyor Bodrum'da. Pandemiden dolayı herkes kendi aracını kullandığı için bir yoğunluk oluşacak yani, bu da bize bir bereket olacak" şeklinde konuştu.

HEM YERLİ HEM DE YABANCI TURİSTLERİN TERCİHİ

Rixos Piremium Bodrum Genel Müdür Yardımcısı Murat Gökmen Bodrum'da tatil yapanlar için şu sözleri söyledi:

"Bodrum her zaman olduğu gibi yerli misafirlerimizin 1 numaralı tercihi olmuştur. Biz şu anda yüzde 90 doluyuz. Yüksek doluluk oranlarına ulaştık. Bodrum'da yüksek doluluk oranlarına ulaştı bunu da hissediyoruz şu andan. Yurt dışındaki pazarların yavaş yavaş açılmasıyla birlikte otel misafirlerin de belli bir orana ulaştı. Bizim otelimizin neredeyse yarısı yabancı misafirlerimizle dolu".

Kaynak: İHA

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