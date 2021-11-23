Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Kasım'da farklı saatlerde Karaada ve Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler, aynı gün içerisinde saat 04.20'de Turgutreis açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 19 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.