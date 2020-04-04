Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü
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Bodrum

Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü

Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü Bodrum'da oluşan kilometrelerce oluşan araç kuyruğu bitti Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehre giriş ve çıkışın yasaklanmasıyla birlikte Bodrum'a şehir dışından gelen araç sayısı büyük ölçüde azaldı.

04.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:51
Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü

Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü

Bodrum'da oluşan kilometrelerce oluşan araç kuyruğu bitti

MUĞLA - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehre giriş ve çıkışın yasaklanmasıyla birlikte Bodrum'a şehir dışından gelen araç sayısı büyük ölçüde azaldı. Mart ayının ilk iki haftası günlük giren araç sayısının 12 bin olduğu ilçede, Mart ayının son iki haftası ise araç sayısı 5 bine kadar düştü. Dün gece başlayan yasakla birlikte Bodrum girişinde yok denilecek kadar az araç olduğu görüldü.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin artırılmasının ardından Bodrum'un tek girişi olan Kaynar mevkisin de bulunan Torba uygulama noktasından araç girişi olmadı. Milas ve Yatağan girişlerini yabancı plakalı araca kapatan güvenlik güçleri tatilcilerin Bodrum'a gelmesini engelledi. Gece 24: 00'da başlayan uygulamayla birlikte Torba trafik kontrol noktasında oluşan kilometrelerce araç kuyruğu yerini sessizliğe bıraktı. Polis ekipleri Bodrum'a girecek araçlara teker teker neden geldiğini sordu. Bazı araçlarda izin belgesi bulunurken bazıları ise Bodrum'da yaşadığı için geçiş izni verildi.

120 bin araç yerini 100 araca bıraktı

Günde ortalama 12 bin aracın girdiği ilçede son 2 hafta da alınan seyehat yasaklamasıyla birlikte bu sayı 5 bine kadar düştü. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 31 şehre giriş çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından Bodrum'a gelen araç sayısı yok denilecek kadar az oldu.

Belge ile Şanlıurfa'dan Bodrum'a gelen bir vatandaş akrabasının rahatsızlığından dolayı Bodrum'a geldiğini belirterek "Doğru ve yerinde bir karar alınmış, herkesin dikkatli olması lazım. Ben 12 kontrol noktasından geçerek gele bildim. İzin kağıdıyla geldim, zaten hemen geri döneceğiz kalmayacağım Bodrum'da" dedi.

Öte yandan bir gün önce kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kontrol noktasında bugün ise hiç araç olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü

Kaynak: İHA

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Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü
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