Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
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Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali

19.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:40
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali

DÜNYANIN en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Dar', gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

DÜNYANIN en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Dar', gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 190 bin litre akaryakıt ikmali yapılan yat, ilgi odağı oldu.

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda'da yapılan Cayman Adaları bayraklı 'Dar', bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı. 450 bin TL'lik akaryakıt ikmali yapılan yat, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.

World Superyacht Awards 2019'da 'yılın motor yatı' seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı sulietini andıran ultra mega yat 'Dar', biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.

Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi  .


Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali
Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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