Bocce'de Türkiye ikincisi Kilis'ten

12.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:12

Kilisli sporcu Bocce'de Doğan Yalçın 2019 Türkiye 2'incisi oldu.



Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, 2019 basamak oyunu Türkiye 2'incisi olan Kilisli sporcu Doğan Yalçın'ı tebrik ettiğini ifade ederek, "Doğan Yalçın, Antalya da düzenlenen milli takım seçmesine katılarak seçmede dereceye girerek milli sporcu oldu. Bu yıl yarışmalarda daha önce Türkiye birincisi olmuştu. Geçen yılda Türkiye ikincisi oldu. Kilisin çocukları destek oldukça daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'ya Musabeyli Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Çelen'e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Türkiye 2'incisi olan Doğan Yalçın'a altın ile ödüllünderdi. - KİLİS

Kaynak: İHA