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Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum

Boca Juniors'un yıldız futbolcusu Sebastian Villa'nın sevgilisi Arjantinli Daniela Cortes, Kolombiyalı oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını ve artık bu duruma dayanamadığını söyledi.

Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
28.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:51

İki yıldır Boca Juniors'lu yıldız futbolcu Sebastian Villa ile yaşayan Daniela Cortes, sevgilisinin kendisine uyguladığı şiddet sonrası fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaştı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda da bulunan Cortes, "Fiziksel ve psikolojik olarak taciz edildiğime birçok insan tanık oldu. Bu kadar kötü bir insan nasıl profesyonel bir futbolcu olur anlamıyorum. Bilmediğim, ailem olmadan yalnız olduğum bir ülkede, her gün hayatım ve ailemle ilgili korku içinde nasıl yaşayacağımı bilmiyorum" dedi.

Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum

"HERKESTEN YARDIM İSTİYORUM"

Ülkesine dönmek istediğini belirten Daniela Cortes, "Bunu bana yapan, kadınlara kötü davranan Sebastian Villa. Herkesten beni ülkeme göndermeleri için yardım istiyorum" diye konuştu.

Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Genç kadın ayrıca, sürekli tehdit edildiğini ve artık buna dayanamadığını sözlerine ekledi.

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