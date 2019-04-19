Boca Juniors Sportif Direktörü Nicolas Burdisso, Gary Medel İddialarını Yalanladı

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'in eski takım arkadaşı Cristian Erbes, Siyah Beyazlı futbolcunun Boca Juniors'a transfer olmak istediğini söylemişti. Erbes'in "Sözleşmesi sona erdiğinde Boca'ya ya da Catholic University takımına gidecek." dediği 31 yaşındaki ön liberoyla ilgili Arjantin kulübünden resmi açıklama geldi.

"BOCA'NIN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR"

TyC Sports kanalına özel bir röportaj veren Boca'nın sportif direktörü Nicolas Burdisso, "Arturo Vidal ve Gary Medel'le ilgili herhangi bir planımız yok. Şu an takımda hangi bölgelere transfer yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Boca'nın büyük hedefleri var ve bu nedenle her mevkiiden oyuncu bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)