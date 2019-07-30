Boca Juniors, De Rossi'yi basına tanıttı

36 yaşındaki futbolcu, Arjantin ekibini seçmesinde Maradona'ya olan sevgisinin önemli rol oynadığını belirtti.

18 yıl Roma'da top oynadıktan sonra 36 yaşında Arjantin Ligi ekibine giden İtalyan futbolcu, bu kararı almasında Diego Armando Maradona'nın büyük rol oynadığını belirtti.

De Rossi, "İtalya'da Napoli taraftarı olmasam da Maradona'ya olan hayranlığım başkaydı. Bundan dolayı Boca'ya karşı hep ayrı bir şey hissediyordum." açıklamasında bulundu.

Orta saha oyuncusu ayrıca,"Burada belki tarihe geçen başarılar elde edemeyebilirim, ama takım için elimden geleni vereceğim." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Daniele De Rossi, Boca Juniors'ta 16 numaralı formayı terletecek.