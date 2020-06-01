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Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Milano'daki bir parkta arkadaşlarıyla yaptığı pilates antrenmanını sosyal medyadan paylaştı. Setta'nın amuda kalktığı fotoğrafı hem şaşkınlık yarattı hem de takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

01.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:36

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Milano'daki bir parkta arkadaşlarıyla yaptığı pilates antrenmanını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

"Parkta Pazar günü" notuyla paylaşım yapan Setta'nın arkadaşlarıyla birlikte amuda kalkarak iki bacağını açtığı fotoğrafı büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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FORMDA HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan karantina günlerinde sık sık antrenman yapan ve bunu da takipçileriyle paylaşan Melissa Satta'nın formda hali gözlerden kaçmadı.

Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
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