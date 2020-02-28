Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi
Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Trabzonspor maçının ardından İtalya'ya dönmedi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta Cuma günü Milano'dan İstanbul'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalya'yı koronavirüs vurunca Çizme'ye dönmedi.
İSTANBUL'U DAHA GÜVENLİ BULDU
Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüs vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.
(Takvim)
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Haber Videosu: Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi
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