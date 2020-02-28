FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Spor » Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi - Spor

Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi

Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Trabzonspor maçının ardından İtalya'ya dönmedi.

28.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:56
Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta Cuma günü Milano'dan İstanbul'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi , 'yı vurunca Çizme'ye dönmedi.

İSTANBUL'U DAHA GÜVENLİ BULDU

Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüs vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.

(Takvim)


Haber Videosu

: Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler