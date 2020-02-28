: Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi

28.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:56

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta Cuma günü Milano'dan İstanbul'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalya'yı koronavirüs vurunca Çizme'ye dönmedi.

İSTANBUL'U DAHA GÜVENLİ BULDU

Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüs vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.

(Takvim)

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