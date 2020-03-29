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Pierre-Emerick Aubameyang, Kevin Prince Boateng, Instagram, Beşiktaş, Spor

Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile siyah beyazlı takım ve Türkiye hakkında sohbet gerçekleştirdi. Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlılara çağırdı.

29.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:25
Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenal'in yıldızı Aubameyang ile karşılıklı canlı yayın gerçekleştirdi.

Boateng iyi arkadaşı olan Pierre-Emerick Aubameyang ile sohbetine Beşiktaşlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' sözleriyle katıldı.

İkilinin espirili sohbetinde en dikkat çeken söz Boateng'in oldu. Ganalı yıldız arkadaşı Aubameyang'a, "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel" diyerek dikkat çekti.

"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

İkilinin gerçekleştirdiği esprili sohbette Boateng yayın süresince sürekli Come to Beşiktaş yazmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Boateng ise Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi.

Boateng ile Aubameyang'ın bu diyaloğu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"LACAZETTE BEŞİKTAŞ'IN ATMOSFERİ EN İYİ DEMİŞTİ"

Arsenal'in Gabonlu yıldızı Aubameyang Türkiye'de oynadığı bir maçı hatırlattığı sohbette, "Bir keresinde Türkiye'de oynadım. Çok gürültülüydü. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri Lacazette ve o Beşiktaş'a karşı oynadı. Bana oynadığı en iyi atmosfer olduğunu söylemişti." sözlerini sarf etti.

Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Haberin Videosu:

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

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