BNP Paribas Cardif, Türkiye'deki 10. yılını kutladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye'de geride bıraktığı 10. yılını törenle kutladı. Davete katılan BNP Paribas Cardif Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdür Vekili Jean-Bertrand Laroche iş ortakları ile bir araya geldi.

BNP Paribas Cardif'in Türkiye'de altı farklı sektörde 12 farklı iş ortağı ile yedi milyon müşteriye hizmet verdiğini belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, "İş ortaklarımızdan aldığımız güç ve yaratılan değerli iş birliği ile müşterilerimizin yaşamına dokunan hizmetler sunuyoruz. Uyguladığımız modelde iş ortaklarımız için bir sigorta ürünleri sağlayıcısı olmaktan öteye gidiyor, uçtan uca tüm süreçlerde değer yaratan bir çözüm ortağı kimliğiyle hareket ediyoruz. Bu başarılı yolculukta bize eşlik eden tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA