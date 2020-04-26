HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BMD/Öncel: E-ticarette 5 yıllık hedefleri 2021'de yakalayabiliriz - Ekonomi
Şemsi Tebrizi, Ekonomi, Haber

BMD/Öncel: E-ticarette 5 yıllık hedefleri 2021'de yakalayabiliriz

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının perakende sektöründe dengeleri altüst ettiğini, e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedeflerin bir yılda yakalanabileceğini söyledi.

26.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:49
BMD/Öncel: E-ticarette 5 yıllık hedefleri 2021'de yakalayabiliriz

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının perakende sektöründe dengeleri altüst ettiğini, e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedeflerin bir yılda yakalanabileceğini söyledi. 

Öncel, firmaların alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrası perakende ticaretin yeni normaline göre yapmalarını önerdi.

Salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında kategorilerine göre yüzde 10 ile yüzde 34 oranında artış olduğunu bildiren Öncel, şunları söyledi: "Tüketicilerin online alışveriş sitelerinde vakit geçirme oranları salgın öncesine göre yüzde 19 arttı. "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu olan 11 – 12 Nisan tarihlerinde markaların online satışları ortalama yüzde 14 artış gösterdi. "En dikkat çekici sonucu ise ilk kez online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüyoruz. "Araştırmaya göre müşterilerin yüzde 37.4'ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor."Salgın döneminin sonuna kadar milyonlarca yeni tüketici internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacak. "Online satışta 5 yıl sonrası için planlanan hedefe bir yıl sonra, yani 2021'de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. "Bu gerçekten hareketle firmalarımızın alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrasında oluşacak perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz."Akinon'un araştırmasına göre salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yapboza (puzzle) oldu. Salgın döneminde yapboz satışları yüzde 1438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi.Salgın döneminde giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımı ilk sırada yer aldı. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı.

Gözden düşen ürünler arasında ise şemsiye, abiye ve gelinlik ilk üçü paylaştı. Salgının etkili olduğu dönemde online şemsiye satışları yüzde 92, abiye satışları yüzde 75, gelinlik satışları ise yüzde 70 azaldı. (Tablo)


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince işleri büyüttü Ekonomi
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince işleri büyüttü
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor Ekonomi
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Ekonomi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı Ekonomi
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Fettah Can Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Mauricio Isla Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Denizli Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: BMD/Öncel: E-ticarette 5 yıllık hedefleri 2021'de yakalayabiliriz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 14:47:34. #1.14#
title