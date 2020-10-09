BM Gıda Programı 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü
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BM Gıda Programı 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü

09.10.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:21
BM Gıda Programı 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, açlıkla verdiği mücadele nedeniyle 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1.1 milyon dolar (8.7 milyon TL) değerindeki ödül 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da sahibiyle buluşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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