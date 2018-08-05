Blackberry Evolve ve Evolve X Fiziksel Klavyesiz 2 Yeni Model Duyurdu

BlackBerry Evolve ve Evolve X Alışılmışın Dışında!



BlackBerry Hindistan'da Fiziksel Klavyesiz 2 Yeni Model Duyurdu.

Bundan daha iki ay önce Key2 adlı Android tabanlı yeni modelini duyuran Blackberry; Hindistan'daki donanım ortağı Optiemus aracılığıyla iki yeni model duyurdu. Evolve ve Evolve X şirketin karakterine zıt bir şekilde "Klavyesiz". Şirketin ismi ile özdeşleşmiş fiziksel klavyeye sahip değil.

BlackBerry Evolve X Özelliklerine Gelince!



5.99 inçlik ekranlar 18: 9 FHD + ekranlı, Android 8.1 yüklü ve 16 Megapiksellik selfi kameralı. Tüm bunları destekleyecek devasa bir pil. 4.000 mAh'lik. İşlemci tarafında 2.2 Ghz'lik SnapDragon 660 ki bu Key2 modeliyle aynı işlemci. Fiyat 510 dolar.

Evolve Özellikleri



Daha düşük bütçeli modeli ise 1.8 Ghz'lik SnapDragon 450 kullanıyor. 4GB RAM 64 GB depolama alanına sahip. MicroSD slotu ile bunu arttırmak mümkün. Çift 13 Megapiksel kamerası ile yaklaşık 365 dolar.

Her iki modelde sadese Hindistan pazarı için gibi görünüyor. En azından başlangıçta öyle. Fiyatlandırma açısında OnePlus 6'dan daha pahalı Nokia 7 Plus ile hemen hemen aynı.

Tüm bu modellerden onu farklı kılan ise özellikle kurumsal kullanıcılar için gelişmiş güvenlik vaadi.

https://www.teknotalk.com/blackberry-evolve-ve-evolve-x-64842/