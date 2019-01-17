Bkm/canko: Troy 23 Milyar Lira İşlem Hacmine Ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, teknolojik altyapı olan TROY'un, 2018 sonu itibariyle, 7 milyonu aşkın kart adedine, 100 milyon işlem adedine ve 23 milyar lira işlem hacmine ulaştığını belirtti.

Canko; BKM verilerine göre Türkiye'de kartlı ödemelerin, mevcut kart kullanıcılarının daha çok harcama yapmasıyla değil, sisteme yeni giren kullanıcı adedindeki artışla büyüdüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY olarak amacımız, finansal kapsayıcılığı artırarak henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek.

"Bugün Türkiye'nin istisnasız tüm illerindeki kişilerde toplam 7 milyon adet TROY logolu kart bulunuyor.

"TROY'un ulaştığı 7 milyonun büyük çoğunluğu ise daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. 2019 yılı için hedefimiz ise 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek.

"TROY kartların kullanıcılarla buluşmaya başladığı 2017 başından itibaren TROY logolu kart adedi istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018 yılında cüzdanlarda yer alan her 4 karttan 1'i TROY oldu.

"2018 yılında TROY logolu kartlarla yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar liraya ulaştı.

"Geçtiğimiz yıl TROY logolu kartlarla 13 milyon adet işlem gerçekleşti.

"Bundan daha da önemlisi bu hızlı artış sadece İstanbul-Ankara-İzmir gibi 3 büyük ilden değil Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Konya gibi Anadolu illerinden kaynaklı. Diğer yandan, işlem tutarlarını incelediğimizde, işlemlerin yüzde 70'ini, 'mikro ödemeler' olarak adlandırdığımız 50 lira altı işlemlerin oluşturduğunu görüyoruz.

"TROY İnovasyon Merkezi'nin ilk çalışmaları olan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, QR ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme şu an kullanımda.

"2019 yılında hem bunların yaygınlaşması hem de başka yenilikçi ödeme yöntemlerinin sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - İstanbul

Kaynak: DHA