Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül

23.10.2019 16:49

Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde beş, Stevie En İyi İşveren Ödülleri'nde ise bir ödül kazandı.