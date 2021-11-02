Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi

Bizim Çocuklar ile Lille'de şampiyon olup, Nice'in başına geçen teknik direktör Galtier, Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi. Gençlerle zirveye oynayan Galtier, Kerem'i de takımın parçası yapmak istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE CİDDİ TEKLİFLER ALMASI BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre; Alman ve Fransız kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na Ocak ayında çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Genç yeteneği en çok isteyen isimlerin başında ise Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier gelitor.

GALTIER, KEREM'İN TÜM MAÇLARINI İZLİYOR

Kerem'in çok iyi bir yetenek olduğunu belirten Galtier, kulüp yönetiminden bu transferin Ocak ayında mutlaka gerçekleşmesini talep etti. Fransa'da Nice'in yanı sıra Lyon ve Nantes, Almanya'da da Stuttgart, Freiburg ve Wolfsburg, genç oyuncunun tüm maçlarını izletiyor ve teklif hazırlığı yapıyor.

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