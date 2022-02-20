Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik - Haberler
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Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Demirören Haber Ajansı, Salih Beşkardeş - Spor
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Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Adilcevaz Spor ile Bitlis Spor arasında oynanan ve 3-3 berabere biten amatör maçta, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Adilcevaz Spor ile Bitlis Spor arasında oynanan ve 3-3 berabere biten amatör maçta, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine hakem maça 20 dakika ara verdi.

Adilcevaz Şehir Statı'nda oynanan Adilcevaz Spor - Bitlis Spor maçında, evsahibi takımda iki futbolcunun kırmızı kart görmesi üzerine futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine, hakem maça 20 dakika ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından devam eden iki takım arasındaki maç 3-3 berabere bitti.

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Demirören Haber Ajansı / Salih Beşkardeş - Spor

Adilcevaz, Bitlis, Spor, Haberler

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