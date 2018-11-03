Bitlis'te Tarımsal Faaliyetler İncelendi

Bitlis'e gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ve Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Adilcevaz ve Ahlat ilçelerindeki tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

İki gündür Bitlis'te bulunan Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ve Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Adilcevaz ilçesindeki kapama ceviz bahçelerinin yanı sıra Ahlat ilçesindeki patates hasadı, bakliyat eleme ve paketleme fabrikasını ziyaret ederek üreticilerden bilgiler aldı. Burada açıklama yapan Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, "Tarım ve hayvancılıkta Bitlis olarak Türkiye ortalamasının çok altındayız. Bu nedenle öncelikle ilimizde müdürlerimiz ve çiftçilerimizle bir araya gelerek ilimizin tarımsal ve hayvansal yapısını masaya yatırdık. Ardından çiftçi kardeşlerimizin ve üreticilerimizin yaşadıkları sıkıntıların tespiti için yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah ilimizin tarımsal alanda kalkınabilmesi için gereken çalışmaları yapacağız" dedi. - BİTLİS