Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:46
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, 290 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, 290 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte park halindeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömülürken, köy yollarının açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor.

Bitlis'te çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ve tek katlı yapılar kara gömüldü. Kar yağışı ile birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile yollarda temizlik ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 17 dereceye kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada ise 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Demet Akalın Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 12:46:46. #1.15#
title