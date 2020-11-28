Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi

28.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:04
Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi

Medipol Başakşehir, 3-0 öne geçtiği ancak 3-3'lük beraberlikle ayrıldığı Denizlispor maçında ortalık karıştı. Hakemin bitiş düdüğü sonrası Mustafa Yumlu ve Skrtel arasında başlayan sözlü tartışma futbolcularında katılımıyla yerini itişmelere bıraktı.

Medipol Başakşehir'in 3-0 öne geçip son dakikalarda yediği gollerle 3-3 berabere kaldığı Denizlispor maçı sonrası gerginlik yaşandı.

Hakemin son düdüğünün ardından ise saha içinde gerginlik yaşandı. Mustafa Yumlu ve Skrtel arasında başlayan sözlü tartışmaya diğer futbolcular da katılınca kısa süreli itişmeler oldu. Ancak Denizlisporlu futbolcu Rodellega ile turuncu lacivertli teknik ekip görevlileri araya girerek olayların büyümesini engelledi.

Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi

UZATMA DAKİKALARINDA 2 GOL YEDİ

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. 60. dakikaya kadar maçı 3-0 önde götüren turuncu-lacivertliler, 62'de Özer, 90+2'de Rodellega ve 90+7'de Murawski'nin gollerine engel olamayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Bülent Arınç Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Hande Erçel Demet Akbağ
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Ersun Yanal Mbaye Diagne Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İlaç Kaza İran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 19:04:09. #1.15#
title