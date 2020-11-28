Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi

Medipol Başakşehir, 3-0 öne geçtiği ancak 3-3'lük beraberlikle ayrıldığı Denizlispor maçında ortalık karıştı. Hakemin bitiş düdüğü sonrası Mustafa Yumlu ve Skrtel arasında başlayan sözlü tartışma futbolcularında katılımıyla yerini itişmelere bıraktı.

Medipol Başakşehir'in 3-0 öne geçip son dakikalarda yediği gollerle 3-3 berabere kaldığı Denizlispor maçı sonrası gerginlik yaşandı.

Hakemin son düdüğünün ardından ise saha içinde gerginlik yaşandı. Mustafa Yumlu ve Skrtel arasında başlayan sözlü tartışmaya diğer futbolcular da katılınca kısa süreli itişmeler oldu. Ancak Denizlisporlu futbolcu Rodellega ile turuncu lacivertli teknik ekip görevlileri araya girerek olayların büyümesini engelledi.

UZATMA DAKİKALARINDA 2 GOL YEDİ

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. 60. dakikaya kadar maçı 3-0 önde götüren turuncu-lacivertliler, 62'de Özer, 90+2'de Rodellega ve 90+7'de Murawski'nin gollerine engel olamayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.